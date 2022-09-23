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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52

Про яке шахрайство може йти мова, якщо кошти клієнта зараховані на депозит клієнта? Максимум - порушення процедури, що для ощадбанку звичайна буденність. А ось подібна дистанційна зміна фінансового телефону, який дає повний доступ до рахунків, може призвести до значно гірших наслідків і втрати усіх заощаджень. Чому Ви так впевнені, що запитання ставить власник депозиту, а не хтось з його родичів чи друзів?
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:33

Ідентифікувати і давати доступ - це справа банку та його ж відповідальність. Наша впевненість тут взагалі не релевантна.
klug
 
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  #<1 ... 18192021
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