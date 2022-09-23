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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52
Про яке шахрайство може йти мова, якщо кошти клієнта зараховані на депозит клієнта? Максимум - порушення процедури, що для ощадбанку звичайна буденність. А ось подібна дистанційна зміна фінансового телефону, який дає повний доступ до рахунків, може призвести до значно гірших наслідків і втрати усіх заощаджень. Чому Ви так впевнені, що запитання ставить власник депозиту, а не хтось з його родичів чи друзів?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:33
Ідентифікувати і давати доступ - це справа банку та його ж відповідальність. Наша впевненість тут взагалі не релевантна.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:52
Re: Ощадбанк
Так в "додатке" у Вас сейчас доступ есть или нет? Если есть, то там же можно отменить пролонгацию. Или "Ощад 24/7" требует код, который поступил на финансовый номер?
Не все банки это позволяют сделать.
Если Вы тогда всё провернули через отделение, то пробуйте всё сделать аналогично.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:20
цитата :в "додатке" у Вас сейчас доступ есть или нет? Если есть, то там же можно отменить пролонгацию. Или "Ощад 24/7" требует код, который поступил на финансовый номер?
Именно так! светиться кнопочка автопролонгация зелёным цветом и требует подтвердить код ! И вуаля депозит по окончании срока а это через неделю падает на валютную карту и я могу снимать его даже за границей и не надо ехать в Украину !
Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:53
Re: Ощадбанк
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