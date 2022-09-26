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Обслуговування в українських
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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52

Про яке шахрайство може йти мова, якщо кошти клієнта зараховані на депозит клієнта? Максимум - порушення процедури, що для ощадбанку звичайна буденність. А ось подібна дистанційна зміна фінансового телефону, який дає повний доступ до рахунків, може призвести до значно гірших наслідків і втрати усіх заощаджень. Чому Ви так впевнені, що запитання ставить власник депозиту, а не хтось з його родичів чи друзів?
acsir
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 00:33

Ідентифікувати і давати доступ - це справа банку та його ж відповідальність. Наша впевненість тут взагалі не релевантна.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:52

Re: Ощадбанк

  choca написав:Там в додатке у меня был уже открыт предыдущий депозит с моим личным присутствием и паролями я их вижу в личном кабинете они просто добавили второй депозит уже в телефонном режиме .
Так в "додатке" у Вас сейчас доступ есть или нет? Если есть, то там же можно отменить пролонгацию. Или "Ощад 24/7" требует код, который поступил на финансовый номер?

  choca написав:Не было бы никаких проблем если бы банк взял за финансовый номер мой заграничный а не украинский
Не все банки это позволяют сделать.

Если Вы тогда всё провернули через отделение, то пробуйте всё сделать аналогично.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:20

цитата :в "додатке" у Вас сейчас доступ есть или нет? Если есть, то там же можно отменить пролонгацию. Или "Ощад 24/7" требует код, который поступил на финансовый номер?
Именно так! светиться кнопочка автопролонгация зелёным цветом и требует подтвердить код ! И вуаля депозит по окончании срока а это через неделю падает на валютную карту и я могу снимать его даже за границей и не надо ехать в Украину !
choca
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 08:53

Re: Ощадбанк

  choca написав:И вуаля депозит по окончании срока а это через неделю падает на валютную карту и я могу снимать его даже за границей и не надо ехать в Украину !
Слава Украине! В следующий раз выбирайте более инновационный и клиентоориентированный банк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:23

choca
Шановна(ий)!
Я зателефонував на гарячу лінію ОБ і описав їм Вашу ситуацію.
Вони бачать лише два варіанти:
1. Ви особисто в Україні звертаєтесь у будь-яке відділення банку
2. В банк приходить довірена особа з виданою Вами нотаріально завіреною довіреністю на право змінити Ваш фінансовий номер телефону (номер тільки українського оператора)
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:59

На горячке Ощада сказали, что смс-информирование (которое здесь платное) НЕ обязательно для мобильного приложения. Это так?
candidat
 
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  #<1 ... 18192021
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