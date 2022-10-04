узнал, можно на свои счета в других банком слать свифтом максимум 500 уе один платеж, но комиссия большая
1%+15 уе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:48
Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33
Re: Ощадбанк
шановне панство
не маю тут рахунков и вообще держусь подальше
но у родственников в селе есть только Приват и Ощад
подскажите, что тут открыть чтобы бесплатно обслуживать и моги пересылать мне деньги, лучше p2p но можно и СЭПом
и чтобы дважды не вставать, может за какой 1% я смогу, купив валюту в Киеве, им на карту положить, чтобы в селе им выдали ?
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