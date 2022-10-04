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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Ощадбанк 2.8 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:48

  vadymbanker написав:
alex_on написав:а ощад дает валюту со своей карты в другой банк отправлять как приват?
Только между своими счетами валютными и внутри страны.


узнал, можно на свои счета в других банком слать свифтом максимум 500 уе один платеж, но комиссия большая :(
1%+15 уе
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33

Re: Ощадбанк

шановне панство
не маю тут рахунков и вообще держусь подальше
но у родственников в селе есть только Приват и Ощад

подскажите, что тут открыть чтобы бесплатно обслуживать и моги пересылать мне деньги, лучше p2p но можно и СЭПом

и чтобы дважды не вставать, может за какой 1% я смогу, купив валюту в Киеве, им на карту положить, чтобы в селе им выдали ?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:40

cohan Приват однозначно лучше
Мизантрóп
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  #<1 ... 19202122
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