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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:48
vadymbanker написав:
alex_on написав:а ощад дает валюту со своей карты в другой банк отправлять как приват?
Только между своими счетами валютными и внутри страны.
узнал, можно на свои счета в других банком слать свифтом максимум 500 уе один платеж, но комиссия большая
1%+15 уе
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alex_on
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33
шановне панство
не маю тут рахунков и вообще держусь подальше
но у родственников в селе есть только Приват и Ощад
подскажите, что тут открыть чтобы бесплатно обслуживать и моги пересылать мне деньги, лучше p2p но можно и СЭПом
и чтобы дважды не вставать, может за какой 1% я смогу, купив валюту в Киеве, им на карту положить, чтобы в селе им выдали ?
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cohan
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:40
cohan Приват однозначно лучше
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Мизантрóп
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:16
Мизантрóп написав:cohan
Приват однозначно лучше
Там родичі навіть самі могли б усе обміняти, без цих пересилань туди-сюди.
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klug
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3
Додано: Вів 04 жов, 2022 17:23
klug написав: Мизантрóп написав:cohan
Приват однозначно лучше
Там родичі навіть самі могли б усе обміняти, без цих пересилань туди-сюди.
не, им тяжко, если не нал, а доллар не завозят
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cohan
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