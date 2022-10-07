Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 15:48
vadymbanker написав: alex_on написав:а ощад дает валюту со своей карты в другой банк отправлять как приват?
Только между своими счетами валютными и внутри страны.
узнал, можно на свои счета в других банком слать свифтом максимум 500 уе один платеж, но комиссия большая
1%+15 уе
alex_on
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33
шановне панство
не маю тут рахунков и вообще держусь подальше но у родственников в селе есть только Приват и Ощад подскажите, что тут открыть чтобы бесплатно обслуживать и моги пересылать мне деньги, лучше p2p но можно и СЭПом и чтобы дважды не вставать, может за какой 1% я смогу, купив валюту в Киеве, им на карту положить, чтобы в селе им выдали ?
cohan
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:40
cohan Приват однозначно лучше
Мизантрóп
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:16
Мизантрóп написав: cohan
Приват однозначно лучше
Там родичі навіть самі могли б усе обміняти, без цих пересилань туди-сюди.
klug
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:23
klug написав: Мизантрóп написав: cohan
Приват однозначно лучше
Там родичі навіть самі могли б усе обміняти, без цих пересилань туди-сюди.
не, им тяжко, если не нал, а доллар не завозят
cohan
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:23
cohan, с ПриватБанком будет проще и больше возможностей.
Howl
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:13
cohan написав:шановне панство не маю тут рахунков и вообще держусь подальше но у родственников в селе есть только Приват и Ощад подскажите, что тут открыть чтобы бесплатно обслуживать и моги пересылать мне деньги, лучше p2p но можно и СЭПом и чтобы дважды не вставать, может за какой 1% я смогу, купив валюту в Киеве, им на карту положить, чтобы в селе им выдали ?
Валюту только доп картой, без комиссии.
Гривна без проблем, без комиссии, исходящий и входящий.
Ощад намного лучше Привата.
vadymbanker
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Додано: Чет 06 жов, 2022 23:05
vadymbanker написав:
Ощад намного лучше Привата.
Форумчане и практики иного мнения с сотрудниками ощАда.Голосовалка тому подтверждение
Мизантрóп
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:28
Мизантрóп написав: vadymbanker написав:
Ощад намного лучше Привата.
Форумчане и практики иного мнения с сотрудниками ощАда.Голосовалка тому подтверждение
Для меня вопрос стоит в тарифах(выгоде), а не в сервисе..
Сервис я сам диктую в отделение.
vadymbanker
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:38
vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Alien
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