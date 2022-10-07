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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:07

Re: Ощадбанк

Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:09

  vadymbanker написав:
Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.

Є план,немає премій і кома,наразі ринкові відносини
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:54

sens удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность :roll:
Мизантрóп
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  #<1 ... 20212223
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