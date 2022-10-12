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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:07
Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:09
vadymbanker написав:
Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.
Є план,немає премій і кома,наразі ринкові відносини
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:54
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удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:20
Чи є комісія за зняття валюти на касі ощадбанка з валютної картки "мій комфорт"?
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