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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:07

Re: Ощадбанк

Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:09

  vadymbanker написав:
Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.

Є план,немає премій і кома,наразі ринкові відносини
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:54

sens удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:54

  Мизантрóп написав:sens удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность :roll:

Не бачу сенсу маяти часу. Мені краще було через добитися більшої пенсії
sens
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Чи є комісія за зняття валюти на касі ощадбанка з валютної картки "мій комфорт"?
wasilla
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 20:20

Re: Ощадбанк

wasilla написав:Чи є комісія за зняття валюти на касі ощадбанка з валютної картки "мій комфорт"?
Уточните у колл центре, какой у вас пакет, так как данного пакета уже нет. Вас могли перевести на другой.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:54

По пенсійній картці, воєнний пенсіонер,можна знімати в любому банкоматі України,без коміса?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:52

Re: Ощадбанк

novichok написав:По пенсійній картці, воєнний пенсіонер,можна знімати в любому банкоматі України,без коміса?
Так
vadymbanker
 
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