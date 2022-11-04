|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:07
Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:09
vadymbanker написав:
Alien написав:vadymbanker вибачте але до чого тут ваше привiлейоване становище у ощадi до якостi послуг в цьому банку, що надаються пересiчним громадянам взагалi? Початково питання cohan стосувалось його родичiв, що мають змогу обслуговуватись у селi. Дуже сумнiваюсь, що вони там якось зможуть щось диктувати взагалi, вже не кажучи про таке незнайоме для бiльшостi ощадiвцiв слово як "сервiс" зокрема.
Есть продукт, есть тариф, точка. Обязаны предоставить.
Є план,немає премій і кома,наразі ринкові відносини
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13055
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:54
sens
удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7189
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1458 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 12 жов, 2022 12:20
Чи є комісія за зняття валюти на касі ощадбанка з валютної картки "мій комфорт"?
-
wasilla
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 09.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 жов, 2022 20:20
wasilla написав:Чи є комісія за зняття валюти на касі ощадбанка з валютної картки "мій комфорт"?
Уточните у колл центре, какой у вас пакет, так как данного пакета уже нет. Вас могли перевести на другой.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:54
По пенсійній картці, воєнний пенсіонер,можна знімати в любому банкоматі України,без коміса?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2778
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лис, 2022 15:52
novichok написав:По пенсійній картці, воєнний пенсіонер,можна знімати в любому банкоматі України,без коміса?
Так
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лис, 2022 20:50
10000 в місяць без комісії, більше 1% + 5грн
-
stacnik1963
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 06:01
vadymbanker написав:
novichok написав:По пенсійній картці, воєнний пенсіонер,можна знімати в любому банкоматі України,без коміса?
Так
знімаю виключно в ощаді,великі суми,без комісійних.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13055
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|