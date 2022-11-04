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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59

  stacnik1963 написав:10000 в місяць без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 13.01.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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