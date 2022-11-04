|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59
stacnik1963 написав:
10000 в місяць
без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 479 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему