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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59
stacnik1963 написав:
10000 в місяць
без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:43
В банкомате ощада без комиссии, в чужих банкоматах до 10000 в мес без комиса, свыше 1% + 5 грн
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Додано: Суб 05 лис, 2022 07:25
flysoulfly написав: stacnik1963 написав:
10000 в місяць
без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
це було і крапка.
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