в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59
Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:43
Re: Ощадбанк
В банкомате ощада без комиссии, в чужих банкоматах до 10000 в мес без комиса, свыше 1% + 5 грн
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:25
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:09
Re: Ощадбанк
Ощад > 10 000 без комісу - підтверджую теж!
Додано: Суб 05 лис, 2022 13:50
Re: Ощадбанк
зарплатна карта, місячний ліміт без комісії 30т, знімав за раз і 10, і 15, комісії не було.
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