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Обслуговування в українських
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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Ощадбанк 2.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59

  stacnik1963 написав:10000 в місяць без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:43

Re: Ощадбанк

В банкомате ощада без комиссии, в чужих банкоматах до 10000 в мес без комиса, свыше 1% + 5 грн
stacnik1963
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:25

  flysoulfly написав:
  stacnik1963 написав:10000 в місяць без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
це було і крапка.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:09

Re: Ощадбанк

Ощад > 10 000 без комісу - підтверджую теж!
valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:50

Re: Ощадбанк

зарплатна карта, місячний ліміт без комісії 30т, знімав за раз і 10, і 15, комісії не було.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 02:03

  Мизантрóп написав:sens удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность :roll:

Перевів на Приват, картку для виплат отримав, але ще зарахувань не було
VASH
 
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