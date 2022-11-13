RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59

  stacnik1963 написав:10000 в місяць без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 13.01.09
Подякував: 480 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:43

Re: Ощадбанк

В банкомате ощада без комиссии, в чужих банкоматах до 10000 в мес без комиса, свыше 1% + 5 грн
stacnik1963
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:25

  flysoulfly написав:
  stacnik1963 написав:10000 в місяць без комісії, більше 1% + 5грн
в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
це було і крапка.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13061
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:09

Re: Ощадбанк

Ощад > 10 000 без комісу - підтверджую теж!
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 31.10.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:50

Re: Ощадбанк

зарплатна карта, місячний ліміт без комісії 30т, знімав за раз і 10, і 15, комісії не було.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 02:03

  Мизантрóп написав:sens удалось уйти с ощАдной пенсии? Вроде ж военпенсам давали возможность :roll:

Перевів на Приват, картку для виплат отримав, але ще зарахувань не було
VASH
 
Повідомлень: 538
З нами з: 26.10.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:21

Re: Ощадбанк

А за овер по дебетовій картці сильно сварять? А то пише, що заборгованість 10грн. )
any4key
 
Повідомлень: 93
З нами з: 05.06.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 05:04

  any4key написав:А за овер по дебетовій картці сильно сварять? А то пише, що заборгованість 10грн. )

Поки не було на Троещині ( Київ ) світла,а банкомат ніхто не заправляв, це Фестивальний,черга намалювалась до Єви і далі. Майже як Макдональдс але навпаки. Гівняний сервіс. Пройшов до Аваля та зняв в банкоматі і без черги. На Ніколаєва та Беретті відділення відпочивали
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13061
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:19

Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Ощадбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?

На вебсайте Ощада написано, что карточный курс продажи доллара 37,12

При этом при совершении моей покупки с карточки Ощада также была снята некая комиссия, которую я ни в новостях банка ни в тарифах карточки не нашел.

Фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 38,48

Как так получается?
Alexxander
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 31.01.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 01:09

  Alexxander написав:Как так получается?

В тарифах ощада прописана комиссия 1% за конвертацию. И, видимо, что-то сверху блокируется до фактического списания.
mikos
 
Повідомлень: 222
З нами з: 07.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (688)
14.11.2022 02:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.