в месяц или в сутки?
весной снимали ИТОГО более 10 000 в месяц, но за несколько дней - без этой комиссии.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:59
Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:43
Re: Ощадбанк
В банкомате ощада без комиссии, в чужих банкоматах до 10000 в мес без комиса, свыше 1% + 5 грн
Додано: Суб 05 лис, 2022 07:25
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:09
Re: Ощадбанк
Ощад > 10 000 без комісу - підтверджую теж!
Додано: Суб 05 лис, 2022 13:50
Re: Ощадбанк
зарплатна карта, місячний ліміт без комісії 30т, знімав за раз і 10, і 15, комісії не було.
Додано: Нед 06 лис, 2022 02:03
Додано: Вів 08 лис, 2022 00:21
Re: Ощадбанк
А за овер по дебетовій картці сильно сварять? А то пише, що заборгованість 10грн. )
Додано: Вів 08 лис, 2022 05:04
Поки не було на Троещині ( Київ ) світла,а банкомат ніхто не заправляв, це Фестивальний,черга намалювалась до Єви і далі. Майже як Макдональдс але навпаки. Гівняний сервіс. Пройшов до Аваля та зняв в банкоматі і без черги. На Ніколаєва та Беретті відділення відпочивали
Додано: Суб 12 лис, 2022 23:19
Может ли кто-нибудь подсказать как именно формируется курс продажи USD в Ощадбанке при оплате с гривневой карточки покупки товара с ценой в долларах?
На вебсайте Ощада написано, что карточный курс продажи доллара 37,12
При этом при совершении моей покупки с карточки Ощада также была снята некая комиссия, которую я ни в новостях банка ни в тарифах карточки не нашел.
Фактический курс продажи доллара под мою покупку составил 38,48
Как так получается?
Додано: Пон 14 лис, 2022 01:09
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