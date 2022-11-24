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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 06:28
Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.
Додано: Пон 14 лис, 2022 07:14
Додано: Чет 24 лис, 2022 16:22
«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:31
Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."
Офігенна сума...
Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
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