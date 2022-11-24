RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 06:28

Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.
klug
 
Повідомлень: 7723
З нами з: 18.08.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:14

  klug написав:Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.

мож консервная учетка набивает количество сообщений
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7291
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 16:22

https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_k ... v_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
greenozon
 
Повідомлень: 14429
З нами з: 01.06.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:31

  greenozon написав:https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків


Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."

Офігенна сума...

Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
alibob
 
Повідомлень: 355
З нами з: 31.01.18
Подякував: 148 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:55

  alibob написав:
  greenozon написав:https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків


Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."

Офігенна сума...

Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"


Читайте новини з офіційного сайту банку. Там сума трошки більша.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 14.10.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:31

  greenozon написав:https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків

Для журналистов что комиссия, что лимит - одно и то же. Раньше и так не было комиссий для карт других банков, а вот микро-лимиты - были
Habib
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3690)
24.11.2022 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.