Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 06:28
Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.
klug
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Додано: Пон 14 лис, 2022 07:14
klug написав:
Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.
мож консервная учетка набивает количество сообщений
Мизантрóп
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Додано: Чет 24 лис, 2022 16:22
https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_k ... v_n1553352
«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
greenozon
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:31
greenozon написав:
https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352
«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."
Офігенна сума...
Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
alibob
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Додано: Чет 24 лис, 2022 18:55
alibob написав: greenozon написав:
https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352
«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."
Офігенна сума...
Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
Читайте новини з офіційного сайту банку. Там сума трошки більша.
Ferlakur
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:31
greenozon написав:
https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352
«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Для журналистов что комиссия, что лимит - одно и то же. Раньше и так не было комиссий для карт других банков, а вот микро-лимиты - были
Habib
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:36
Недавно Ощад пробил очередное дно.
Была у меня такая история: в 15-16 годах у меня один год была премиум карта, которую я закрыл. Через год в 17 они мне внезапно проснувшись доначислили годовое обслуживание по уже несуществующей карте. Никакие возражения не принимались, разводили руками: произошла чудовищная ошибка, но ничего поделать не можем. Теперь в 22 они просто забрали эти 500 грн с другого счета молча и две недели не отвечают на вопрос "что это было". Я конечно и так знаю, что не может быть банка хуже этого, но они продолжают удивлять.
Esq
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