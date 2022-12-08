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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 06:28

Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:14

  klug написав:Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.

мож консервная учетка набивает количество сообщений
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 16:22

https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_k ... v_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:31

  greenozon написав:https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків


Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."

Офігенна сума...

Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:55

  alibob написав:
  greenozon написав:https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків


Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."

Офігенна сума...

Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"


Читайте новини з офіційного сайту банку. Там сума трошки більша.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:31

  greenozon написав:https://zaxid.net/oshhadbank_skasuvav_komisiyu_za_znyattya_gotivki_z_kartok_inshih_bankiv_n1553352

«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків

Для журналистов что комиссия, что лимит - одно и то же. Раньше и так не было комиссий для карт других банков, а вот микро-лимиты - были
Habib
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:36

Re: Ощадбанк

Недавно Ощад пробил очередное дно.

Была у меня такая история: в 15-16 годах у меня один год была премиум карта, которую я закрыл. Через год в 17 они мне внезапно проснувшись доначислили годовое обслуживание по уже несуществующей карте.

Никакие возражения не принимались, разводили руками: произошла чудовищная ошибка, но ничего поделать не можем. Теперь в 22 они просто забрали эти 500 грн с другого счета молча и две недели не отвечают на вопрос "что это было".

Я конечно и так знаю, что не может быть банка хуже этого, но они продолжают удивлять.
Esq
 
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