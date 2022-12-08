Была у меня такая история: в 15-16 годах у меня один год была премиум карта, которую я закрыл. Через год в 17 они мне внезапно проснувшись доначислили годовое обслуживание по уже несуществующей карте.
Никакие возражения не принимались, разводили руками: произошла чудовищная ошибка, но ничего поделать не можем. Теперь в 22 они просто забрали эти 500 грн с другого счета молча и две недели не отвечают на вопрос "что это было".
Я конечно и так знаю, что не может быть банка хуже этого, но они продолжают удивлять.
Была у меня такая история: в 15-16 годах у меня один год была премиум карта, которую я закрыл. Через год в 17 они мне внезапно проснувшись доначислили годовое обслуживание по уже несуществующей карте.
Никакие возражения не принимались, разводили руками: произошла чудовищная ошибка, но ничего поделать не можем. Теперь в 22 они просто забрали эти 500 грн с другого счета молча и две недели не отвечают на вопрос "что это было".
Я конечно и так знаю, что не может быть банка хуже этого, но они продолжают удивлять.
Ви тільки картку закривали, чи і рахунок також? Бо коміс нараховують по неактивному рахунку.
alibob написав:Ви тільки картку закривали, чи і рахунок також? Бо коміс нараховують по неактивному рахунку.
Вот видать эти гении закрыли мне карту, а пакет оставили. Я, напомню, это было в 2016 году. И очередная ежегодная плата с меня взята не была. А еще через год они вспомнили и взяли 500 грн. Почему пропустили год? Не знаю.
И потом начали разводить руками, что не так закрыли, но уже теперь точно закрыли, мы всего лишь Харьковская дирекция, это где-то там (жест с пальцем ввысь) надо теперь узнавать.
Вот он провисел какое-то время с -500 и несколько раз я говорил, что закройте, как это сделать? Настроения в банке с годами менялись. Сначала они говорили, что да какая-то наша ошибка. Потом просто ошибка. Потом наверное вам надо заплатить (2020 год). А теперь тупо взяли 500 грн с другого счета и вообще не отвечают на запрос.