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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 06:28
Цікаво, що людина бігає з тим самим питанням гілками різних банків, але потім не читає, що їй відповідають.
Додано: Пон 14 лис, 2022 07:14
Додано: Чет 24 лис, 2022 16:22
«Ощадбанк» скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:31
Ще з цієї новини:
"За один раз у банкоматі «Ощадбанку» можна отримати до 50 грн готівки з однієї картки на добу."
Офігенна сума...
Для порівняння (згілки привату):
"Відтепер клієнтам будь-яких банків дозволено знімати по 20 тисяч гривень кожні три години у будь-якому банкоматі Приватбанку"
Додано: Чет 24 лис, 2022 18:55
Читайте новини з офіційного сайту банку. Там сума трошки більша.
Додано: Чет 24 лис, 2022 19:31
Для журналистов что комиссия, что лимит - одно и то же. Раньше и так не было комиссий для карт других банков, а вот микро-лимиты - были
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:36
Re: Ощадбанк
Недавно Ощад пробил очередное дно.
Была у меня такая история: в 15-16 годах у меня один год была премиум карта, которую я закрыл. Через год в 17 они мне внезапно проснувшись доначислили годовое обслуживание по уже несуществующей карте.
Никакие возражения не принимались, разводили руками: произошла чудовищная ошибка, но ничего поделать не можем. Теперь в 22 они просто забрали эти 500 грн с другого счета молча и две недели не отвечают на вопрос "что это было".
Я конечно и так знаю, что не может быть банка хуже этого, но они продолжают удивлять.
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:14
Ви тільки картку закривали, чи і рахунок також? Бо коміс нараховують по неактивному рахунку.
Додано: Чет 08 гру, 2022 14:20
Вот видать эти гении закрыли мне карту, а пакет оставили. Я, напомню, это было в 2016 году. И очередная ежегодная плата с меня взята не была. А еще через год они вспомнили и взяли 500 грн. Почему пропустили год? Не знаю.
И потом начали разводить руками, что не так закрыли, но уже теперь точно закрыли, мы всего лишь Харьковская дирекция, это где-то там (жест с пальцем ввысь) надо теперь узнавать.
Вот он провисел какое-то время с -500 и несколько раз я говорил, что закройте, как это сделать? Настроения в банке с годами менялись. Сначала они говорили, что да какая-то наша ошибка. Потом просто ошибка. Потом наверное вам надо заплатить (2020 год). А теперь тупо взяли 500 грн с другого счета и вообще не отвечают на запрос.
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:48
Re: Ощадбанк
"Эти гении..."
А Вы сами что не знали что закрывали? Карту, а счёт нет?
И справку о закрытии счета требовать надо бумажную. С подписями. И реестровый номером. С ними (речь не только об ощаде) только так.
Тут, конечно, как бы "умный потом", но на ошибках учатся.
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