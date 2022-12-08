Додано: Чет 08 гру, 2022 14:20

alibob написав: Ви тільки картку закривали, чи і рахунок також? Бо коміс нараховують по неактивному рахунку. Ви тільки картку закривали, чи і рахунок також? Бо коміс нараховують по неактивному рахунку.

Вот видать эти гении закрыли мне карту, а пакет оставили. Я, напомню, это было в 2016 году. И очередная ежегодная плата с меня взята не была. А еще через год они вспомнили и взяли 500 грн. Почему пропустили год? Не знаю.И потом начали разводить руками, что не так закрыли, но уже теперь точно закрыли, мы всего лишь Харьковская дирекция, это где-то там (жест с пальцем ввысь) надо теперь узнавать.Вот он провисел какое-то время с -500 и несколько раз я говорил, что закройте, как это сделать? Настроения в банке с годами менялись. Сначала они говорили, что да какая-то наша ошибка. Потом просто ошибка. Потом наверное вам надо заплатить (2020 год). А теперь тупо взяли 500 грн с другого счета и вообще не отвечают на запрос.