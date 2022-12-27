1. Я так розумію, що тянучка в старому додатку вже не працює. Залишається гасити кредитку тільки СЕПом? В новому додатку тянучки вже взагалі немає. 2. В мене є дебетка Мій комфорт, якою я не користуюся і на якій 0.00. Не користуюся вже півтора роки точно, вже й забув навіщо оформлював. Може банк зтягнути коміс за неактивний рахунок? Картка до 11/23. Чи краще піти закрити рахунок про всяк випадок? 3. СЕП залітає на Ощад в той же день чи наступного дня, як у Приваті?
В Ощаде у пенсионера есть счёт, к которому привязана просроченная карта (срок годности до 03/22) и была задолженность 21,64 ₴ из-за списаний в минус за SMS и % за теховер). Задолженность сегодня погасили СЭПом, чтобы на счету было чётко 0 ₴. Могут ли возобновится какие-либо списания? Последние списание было 26 февраля сего года.