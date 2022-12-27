Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:59
1. Я так розумію, що тянучка в старому додатку вже не працює. Залишається гасити кредитку тільки СЕПом? В новому додатку тянучки вже взагалі немає.
2. В мене є дебетка Мій комфорт, якою я не користуюся і на якій 0.00. Не користуюся вже півтора роки точно, вже й забув навіщо оформлював. Може банк зтягнути коміс за неактивний рахунок? Картка до 11/23. Чи краще піти закрити рахунок про всяк випадок? 3. СЕП залітає на Ощад в той же день чи наступного дня, як у Приваті?
Striker
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:17
Striker написав:
тянучки вже взагалі немає
1.
https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
гаситися краще в оперчас!...ну до 19:00 точна
2. знімає за неактивність, якщо там є гроші. В овер НЕ знімає
3. СЕП нормально входить, в оперчас
Amethyst
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:32
Дяка!
Відправив вже СЕП. За коміс запереживав, бо он вище у когось знімають 500 грн просто так. В мене за весь час нічого не зняли, але краще уточнити)
Striker
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:47
В Ощаде у пенсионера есть счёт, к которому привязана просроченная карта (срок годности до 03/22) и была задолженность 21,64 ₴ из-за списаний в минус за SMS и % за теховер). Задолженность сегодня погасили СЭПом, чтобы на счету было чётко 0 ₴.
Могут ли возобновится какие-либо списания? Последние списание было 26 февраля сего года.
Howl
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Додано: Вів 27 гру, 2022 10:30
Какие отделения в Киеве работают от генератора?
lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 10:50
lloydbanksua написав:
Какие отделения в Киеве работают от генератора?
Так отее, з Пишного ПаверБанку
https://power.bank.gov.ua/
Amethyst
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Додано: Вів 27 гру, 2022 10:50
Amethyst написав: lloydbanksua написав:
Какие отделения в Киеве работают от генератора?
Так отее, з Пишного ПаверБанку
https://power.bank.gov.ua/
Да, уже нашел.
lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:27
Посоветуйте, кто тут имел дело с карточкой для пенсионных выплат?
Как по сравнению с ПУМБом или приватом? Стоит открывать или лучше в другом месте?
ВIВ
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:46
ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это
lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 22:56
lloydbanksua написав: ВIВ
лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это
А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.
ВIВ
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