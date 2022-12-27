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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:59

1. Я так розумію, що тянучка в старому додатку вже не працює. Залишається гасити кредитку тільки СЕПом? В новому додатку тянучки вже взагалі немає.
2. В мене є дебетка Мій комфорт, якою я не користуюся і на якій 0.00. Не користуюся вже півтора роки точно, вже й забув навіщо оформлював. Може банк зтягнути коміс за неактивний рахунок? Картка до 11/23. Чи краще піти закрити рахунок про всяк випадок?
3. СЕП залітає на Ощад в той же день чи наступного дня, як у Приваті?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:17

Re: Ощадбанк

  Striker написав:тянучки вже взагалі немає

1. https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
гаситися краще в оперчас!...ну до 19:00 точна
2. знімає за неактивність, якщо там є гроші. В овер НЕ знімає
3. СЕП нормально входить, в оперчас
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:32

  Amethyst написав:1. https://3ds.oschadbank.ua/p2p/index.php ... 1505732584
гаситися краще в оперчас!...ну до 19:00 точна
2. знімає за неактивність, якщо там є гроші. В овер НЕ знімає
3. СЕП нормально входить, в оперчас

Дяка! :) Відправив вже СЕП. За коміс запереживав, бо он вище у когось знімають 500 грн просто так. В мене за весь час нічого не зняли, але краще уточнити)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:47

Re: Ощадбанк

В Ощаде у пенсионера есть счёт, к которому привязана просроченная карта (срок годности до 03/22) и была задолженность 21,64 ₴ из-за списаний в минус за SMS и % за теховер). Задолженность сегодня погасили СЭПом, чтобы на счету было чётко 0 ₴.
Могут ли возобновится какие-либо списания? Последние списание было 26 февраля сего года.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:30

Какие отделения в Киеве работают от генератора?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:50

  lloydbanksua написав:Какие отделения в Киеве работают от генератора?

Так отее, з Пишного ПаверБанку
https://power.bank.gov.ua/
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:50

  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:Какие отделения в Киеве работают от генератора?

Так отее, з Пишного ПаверБанку
https://power.bank.gov.ua/

Да, уже нашел.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:27

Посоветуйте, кто тут имел дело с карточкой для пенсионных выплат?
Как по сравнению с ПУМБом или приватом?
Стоит открывать или лучше в другом месте?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:46

ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:56

  lloydbanksua написав:ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это

А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.
ВIВ
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