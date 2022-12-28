Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 23:34
Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
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