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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:34

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это

А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.

Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:39

  Honestus написав:Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.

Подтверждаю - в свое время маме-пенсионерке навязывали при получении карты.
  ВIВ написав:А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.

Мое мнение - коммерческий банк. Самому пришлось недавно связаться с ощадом и понял, как все же быстро привыкаешь к удалённому и быстрому решению своих задач, чего не может предложить ощад. Можете попробовать Райфайзен, ПУМБ, ТАС, на крайняк Приват.
Что для пенсионера важно при работе с банком?
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Сер 28 гру, 2022 06:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:49

  Honestus написав:
  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это

А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.

Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.

Мне еще и страховку навязывал...
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