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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 23:34
ВIВ написав: lloydbanksua написав:ВIВ
лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это
А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.
Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
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Honestus
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Додано: Сер 28 гру, 2022 06:39
Honestus написав:
Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
Подтверждаю - в свое время маме-пенсионерке навязывали при получении карты.
ВIВ написав:
А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.
Мое мнение - коммерческий банк. Самому пришлось недавно связаться с ощадом и понял, как все же быстро привыкаешь к удалённому и быстрому решению своих задач, чего не может предложить ощад. Можете попробовать Райфайзен, ПУМБ, ТАС, на крайняк Приват.
Что для пенсионера важно при работе с банком?
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в Сер 28 гру, 2022 06:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 06:49
Honestus написав: ВIВ написав: lloydbanksua написав:ВIВ
лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это
А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.
Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
Мне еще и страховку навязывал...
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