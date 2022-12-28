RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:34

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это

А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.

Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.
Honestus
 
Повідомлень: 6
З нами з: 26.12.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:39

  Honestus написав:Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.

Подтверждаю - в свое время маме-пенсионерке навязывали при получении карты.
  ВIВ написав:А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.

Мое мнение - коммерческий банк. Самому пришлось недавно связаться с ощадом и понял, как все же быстро привыкаешь к удалённому и быстрому решению своих задач, чего не может предложить ощад. Можете попробовать Райфайзен, ПУМБ, ТАС, на крайняк Приват.
Что для пенсионера важно при работе с банком?
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Сер 28 гру, 2022 06:53, всього редагувалось 2 разів.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 06:49

  Honestus написав:
  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ВIВ лучше не связывайтесь. Любой другой банк лучше, чем это

А с кем посоветуете связаться?
Исходил из того, что Ощад. единственный банк, где у пенсионера нет ни кредитов, ни карт :)
Да, пенсионер не по возрасту а по инвалидности, если это имеет значение.

Как раз Ощадбанк при выпуске (перевыпуске) пенсионной карты навязывает еще и кредитную.

Мне еще и страховку навязывал...
nord
 
Повідомлень: 131
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:30

Re: Ощадбанк

  lloydbanksua написав:Что для пенсионера важно при работе с банком?

бесплатное обслуживание, бесплатный вход/выход p2p СЭП касса, % на остаток, кешбек, но самое главное, чтобы наличие этой карты отрицательно не влияло на кредитный рейтинг и плюшки в других банках где уже есть кредитки с вышеперечисленным"
Это в идеале :)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 08:45

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:Что для пенсионера важно при работе с банком?

бесплатное обслуживание, бесплатный вход/выход p2p СЭП касса, % на остаток, кешбек, но самое главное, чтобы наличие этой карты отрицательно не влияло на кредитный рейтинг и плюшки в других банках где уже есть кредитки с вышеперечисленным"
Это в идеале :)

Тогда ПУМБ. Из всего Вами перечисленное обслуживание бесплатно, вход/выход бесплатный наличный (касса + в любом банкомате без лимитов), безналичный выход P2P (СЕП платный), %% на остаток - открыть вклад Свободный (на самой карте %% нет), Кешбек по категориям.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 22.04.20
Подякував: 61 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, kostya77, Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2348)
28.12.2022 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.