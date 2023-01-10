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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37
Amethyst написав: novichok написав:
Лежачий пенсионер, Ощад вимагає актуалізацію даних. Як вийти із становища?
А щоо, просто так не дає поклацати в ІБ підтвердження "без змін"?
ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:55
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Лежачий пенсионер, Ощад вимагає актуалізацію даних. Як вийти із становища?
А щоо, просто так не дає поклацати в ІБ підтвердження "без змін"?
ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
З Ощадом можна таки домовитися і співробитник прийде додому. В них є виїзне обслуговування.
В мене (неочікувано) вийшло за чай з печивом
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Додано: Вів 10 січ, 2023 18:13
novichok написав:
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
Можна SMS за кожною карткою перевести на PUSH/e-mail і це буде безкоштовно.
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