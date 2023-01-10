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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37

  Amethyst написав:
  novichok написав:Лежачий пенсионер, Ощад вимагає актуалізацію даних. Як вийти із становища?

А щоо, просто так не дає поклацати в ІБ підтвердження "без змін"?

ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:55

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Лежачий пенсионер, Ощад вимагає актуалізацію даних. Як вийти із становища?

А щоо, просто так не дає поклацати в ІБ підтвердження "без змін"?

ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...

З Ощадом можна таки домовитися і співробитник прийде додому. В них є виїзне обслуговування.
В мене (неочікувано) вийшло за чай з печивом :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:13

Re: Ощадбанк

  novichok написав:Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
Можна SMS за кожною карткою перевести на PUSH/e-mail і це буде безкоштовно.
Howl
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