ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37
ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:55
З Ощадом можна таки домовитися і співробитник прийде додому. В них є виїзне обслуговування.
В мене (неочікувано) вийшло за чай з печивом
Додано: Вів 10 січ, 2023 18:13
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:18
Re: Ощадбанк
Підкажіть, будь ласка, як краще зняти доляри з картки? Замовлення в касу немає, нала $ в касі немає. Може є дієвий спосіб?
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