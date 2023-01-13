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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37

  Amethyst написав:
  novichok написав:Лежачий пенсионер, Ощад вимагає актуалізацію даних. Як вийти із становища?

А щоо, просто так не дає поклацати в ІБ підтвердження "без змін"?

ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:55

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Лежачий пенсионер, Ощад вимагає актуалізацію даних. Як вийти із становища?

А щоо, просто так не дає поклацати в ІБ підтвердження "без змін"?

ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...

З Ощадом можна таки домовитися і співробитник прийде додому. В них є виїзне обслуговування.
В мене (неочікувано) вийшло за чай з печивом :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:13

Re: Ощадбанк

  novichok написав:Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
Можна SMS за кожною карткою перевести на PUSH/e-mail і це буде безкоштовно.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:18

Re: Ощадбанк

Підкажіть, будь ласка, як краще зняти доляри з картки? Замовлення в касу немає, нала $ в касі немає. Може є дієвий спосіб?
Crop
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 05:32

  Crop написав:Підкажіть, будь ласка, як краще зняти доляри з картки? Замовлення в касу немає, нала $ в касі немає. Може є дієвий спосіб?

Ощадбанк не для валюти. В гарні часи був вклад Гнучкий, згідно договору була можливість отримати вклад без втрати відсотків та у валюті вклада. Але. Навіть через контакт центр підтвердили,що в одноосібному порядку банк вирішив віддавати валюту гривнею по їхнєму курсу. Тому будьте готові або чекати і мозолити очі в очікуванні або зафіксувати збиток на різниці курсу. Це не єдиний в своєму бажанні змахлювати безкарно банк.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:31

sens
Дякую. Буду чекати, валюта там ще з гарних часів, тількі зараз з'явився доступ до банку.
Crop
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:38

Re: Ощадбанк

Черт дернул открыть в этой клоаке счет.
При первом зачислении сняли 15 грн.
5 грн. за задолженность 2016 года за смс по счету заяву на закрыття которого писал в 2017 году.
10 грн. задолженность по тому же счету с 2015 года - неизвестно за что ибо посмотреть данные далее 2016 года нет технической возможности.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:22

Re: Ощадбанк

ВIВ, пенсионер оформил муниципальную карточку, чтобы оплачивать проезд в городском транспорте. Так они сделали ему регулярный платёж по 10 копеек на «Мобільні заощадження». А он думал, что у него снимает за СМС и в кассу закинул деньгу с комиссией для оплаты этого "долга".
Печально, что в веб-версии есть одно, в боте другое... Концы с концами не найдёшь.
Howl
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