ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:37
ІБ немає, є пенсійна картка і кнопковий телефон, на який сипляться СМС за актуалізацію.
Якщо встановити і користуватись ІБ, будуть знімати якісь гроші, бо я з Ощадом не дуже...
Додано: Вів 10 січ, 2023 14:55
З Ощадом можна таки домовитися і співробитник прийде додому. В них є виїзне обслуговування.
В мене (неочікувано) вийшло за чай з печивом
Додано: Вів 10 січ, 2023 18:13
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 10 січ, 2023 22:18
Re: Ощадбанк
Підкажіть, будь ласка, як краще зняти доляри з картки? Замовлення в касу немає, нала $ в касі немає. Може є дієвий спосіб?
Додано: Сер 11 січ, 2023 05:32
Ощадбанк не для валюти. В гарні часи був вклад Гнучкий, згідно договору була можливість отримати вклад без втрати відсотків та у валюті вклада. Але. Навіть через контакт центр підтвердили,що в одноосібному порядку банк вирішив віддавати валюту гривнею по їхнєму курсу. Тому будьте готові або чекати і мозолити очі в очікуванні або зафіксувати збиток на різниці курсу. Це не єдиний в своєму бажанні змахлювати безкарно банк.
Додано: Сер 11 січ, 2023 10:31
sens
Дякую. Буду чекати, валюта там ще з гарних часів, тількі зараз з'явився доступ до банку.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 21:38
Re: Ощадбанк
Черт дернул открыть в этой клоаке счет.
При первом зачислении сняли 15 грн.
5 грн. за задолженность 2016 года за смс по счету заяву на закрыття которого писал в 2017 году.
10 грн. задолженность по тому же счету с 2015 года - неизвестно за что ибо посмотреть данные далее 2016 года нет технической возможности.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:22
Re: Ощадбанк
ВIВ, пенсионер оформил муниципальную карточку, чтобы оплачивать проезд в городском транспорте. Так они сделали ему регулярный платёж по 10 копеек на «Мобільні заощадження». А он думал, что у него снимает за СМС и в кассу закинул деньгу с комиссией для оплаты этого "долга".
Печально, что в веб-версии есть одно, в боте другое... Концы с концами не найдёшь.
Додано: Пон 16 січ, 2023 13:48
Колеги, а як краще перекинути кошти між Ощадом? Рахунки відкриті у різних регіонах України.
З картки на картку або переказ за реквізитами?
Яка буде мінімальна комісія?
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:16
Re: Ощадбанк
|