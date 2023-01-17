sens
а які банки для валюти ( крім привату , райфу і в деяких випадках моно через універсал)?
І які, на вашу думку, НЕ для валюти?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:43
sens
а які банки для валюти ( крім привату , райфу і в деяких випадках моно через універсал)?
І які, на вашу думку, НЕ для валюти?
Додано: Пон 16 січ, 2023 16:55
Re: Ощадбанк
Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
Додано: Вів 17 січ, 2023 13:18
Re: Ощадбанк
По реквизитам, без комиссии. Между ощадом.
Додано: Вів 17 січ, 2023 13:38
Re: Ощадбанк
У когось є персональний менеджер, щось робить? Чи це для того, аби сповіщати про закінчення депозіту?
Додано: Вів 17 січ, 2023 14:54
Re: Ощадбанк
Облигации, разные иностранные валюты(фунт, франк и тд.), премиальные карты, кредиты под депозиты(физ. лиц).
Додано: Вів 17 січ, 2023 15:10
Re: Ощадбанк
+обслуживание по расписанию, без бабушек
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