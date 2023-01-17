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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:43

sens

а які банки для валюти ( крім привату , райфу і в деяких випадках моно через універсал)?

І які, на вашу думку, НЕ для валюти?
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:55

Re: Ощадбанк

Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:18

Re: Ощадбанк

evgr написав:Колеги, а як краще перекинути кошти між Ощадом? Рахунки відкриті у різних регіонах України.
З картки на картку або переказ за реквізитами?
Яка буде мінімальна комісія?
По реквизитам, без комиссии. Между ощадом.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 13:38

Re: Ощадбанк

У когось є персональний менеджер, щось робить? Чи це для того, аби сповіщати про закінчення депозіту?
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 14:54

Re: Ощадбанк

Blumhen написав:У когось є персональний менеджер, щось робить? Чи це для того, аби сповіщати про закінчення депозіту?
Облигации, разные иностранные валюты(фунт, франк и тд.), премиальные карты, кредиты под депозиты(физ. лиц).
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:10

Re: Ощадбанк

+обслуживание по расписанию, без бабушек
Amethyst
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