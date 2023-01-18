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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:43
sens
а які банки для валюти ( крім привату , райфу і в деяких випадках моно через універсал)?
І які, на вашу думку, НЕ для валюти?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 16:55
Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:18
evgr написав:Колеги, а як краще перекинути кошти між Ощадом? Рахунки відкриті у різних регіонах України.
З картки на картку або переказ за реквізитами?
Яка буде мінімальна комісія?
По реквизитам, без комиссии. Между ощадом.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 13:38
У когось є персональний менеджер, щось робить? Чи це для того, аби сповіщати про закінчення депозіту?
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Blumhen
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Додано: Вів 17 січ, 2023 14:54
Blumhen написав:У когось є персональний менеджер, щось робить? Чи це для того, аби сповіщати про закінчення депозіту?
Облигации, разные иностранные валюты(фунт, франк и тд.), премиальные карты, кредиты под депозиты(физ. лиц).
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:10
+обслуживание по расписанию, без бабушек
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Amethyst
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:39
Amethyst написав:
+обслуживание по расписанию, без бабушек
Мой ПМ оказался начальником отделения, поэтому проводить очередную обязательную идентификацию отказался-для этого есть отдельный специалист,к которому ближайшая запись через две недели
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vollena71
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:26
vollena71 написав: Amethyst написав:
+обслуживание по расписанию, без бабушек
Мой ПМ оказался начальником отделения, поэтому проводить очередную обязательную идентификацию отказался-для этого есть отдельный специалист,к которому ближайшая запись через две недели
Смените на нормального. У меня замнач, все сама делает, причем заранее готовит доки
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Amethyst
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:00
Amethyst написав: vollena71 написав: Amethyst написав:
+обслуживание по расписанию, без бабушек
Мой ПМ оказался начальником отделения, поэтому проводить очередную обязательную идентификацию отказался-для этого есть отдельный специалист,к которому ближайшая запись через две недели
Смените на нормального. У меня замнач, все сама делает, причем заранее готовит доки
Как и моя…
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vadymbanker
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