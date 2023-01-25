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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:47

Re: Ощадбанк

Blumhen написав:
Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
Поділится досвідом, як?
З дуже гарних часів зависли там депозити на обох валютах. Дзвоню на гарячку, якась перелякана тьотя відповіла, що можу зняти, але в відділені, де був відкрит депозит, на крайняк - в межах області.Хоча в мене була автопролонгація. На телезі - функция замовлення недоступна, ходіть, чекайте, коли гроші з.являться, колись пощастить.
Ну і на самому сайті відповідь
Так, можете, при наявності готівкової валюти в касі банку. Проте зараз у зв’язку з введенням карантину та через припинення авіаперевезень готівкова валюта в доларах доставляється в Україну з затримкою. Валюта в євро є у наявності. У разі відсутності в касі банку готівки в доларах, Ви можете отримати вклад в гривневому еквіваленті або здійснити конвертацію коштів в евро, або дочекатись врегулювання ситуації з доставкою готівково доларів в Україну та отримати кошти у валюті розміщення вкладу. Якщо ви вирішите зачекати, щоб не втратити дохід, який ви отримували по депозиту, пропонуємо Вам перерозмістити кошти на більш короткий термін або скористатись послугою «Мобільні заощадження».

Але в них зручний графік роботи.
С карты можно снять валюту в кассе в любом отделение Украины.
Заказывайте звонком непосредственно в отделении.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 07:25

Crop Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси
AVolkov
 
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