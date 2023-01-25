С карты можно снять валюту в кассе в любом отделение Украины.Blumhen написав:Поділится досвідом, як?Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
З дуже гарних часів зависли там депозити на обох валютах. Дзвоню на гарячку, якась перелякана тьотя відповіла, що можу зняти, але в відділені, де був відкрит депозит, на крайняк - в межах області.Хоча в мене була автопролонгація. На телезі - функция замовлення недоступна, ходіть, чекайте, коли гроші з.являться, колись пощастить.
Ну і на самому сайті відповідьТак, можете, при наявності готівкової валюти в касі банку. Проте зараз у зв’язку з введенням карантину та через припинення авіаперевезень готівкова валюта в доларах доставляється в Україну з затримкою. Валюта в євро є у наявності. У разі відсутності в касі банку готівки в доларах, Ви можете отримати вклад в гривневому еквіваленті або здійснити конвертацію коштів в евро, або дочекатись врегулювання ситуації з доставкою готівково доларів в Україну та отримати кошти у валюті розміщення вкладу. Якщо ви вирішите зачекати, щоб не втратити дохід, який ви отримували по депозиту, пропонуємо Вам перерозмістити кошти на більш короткий термін або скористатись послугою «Мобільні заощадження».
Але в них зручний графік роботи.
Заказывайте звонком непосредственно в отделении.