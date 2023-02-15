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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 27282930 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.6 5 12 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 3 2- Погане. Некомпетентне. 17% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 42% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 8% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 1 Всього голосів : 12 Додано: Нед 22 січ, 2023 11:47 Re: Ощадбанк Blumhen написав: Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается. Поділится досвідом, як?

З дуже гарних часів зависли там депозити на обох валютах. Дзвоню на гарячку, якась перелякана тьотя відповіла, що можу зняти, але в відділені, де був відкрит депозит, на крайняк - в межах області.Хоча в мене була автопролонгація. На телезі - функция замовлення недоступна, ходіть, чекайте, коли гроші з.являться, колись пощастить.

Ну і на самому сайті відповідь Так, можете, при наявності готівкової валюти в касі банку. Проте зараз у зв’язку з введенням карантину та через припинення авіаперевезень готівкова валюта в доларах доставляється в Україну з затримкою. Валюта в євро є у наявності. У разі відсутності в касі банку готівки в доларах, Ви можете отримати вклад в гривневому еквіваленті або здійснити конвертацію коштів в евро, або дочекатись врегулювання ситуації з доставкою готівково доларів в Україну та отримати кошти у валюті розміщення вкладу. Якщо ви вирішите зачекати, щоб не втратити дохід, який ви отримували по депозиту, пропонуємо Вам перерозмістити кошти на більш короткий термін або скористатись послугою «Мобільні заощадження».

Але в них зручний графік роботи. Поділится досвідом, як?З дуже гарних часів зависли там депозити на обох валютах. Дзвоню на гарячку, якась перелякана тьотя відповіла, що можу зняти, але в відділені, де був відкрит депозит, на крайняк - в межах області.Хоча в мене була автопролонгація. На телезі - функция замовлення недоступна, ходіть, чекайте, коли гроші з.являться, колись пощастить.Ну і на самому сайті відповідьАле в них зручний графік роботи. С карты можно снять валюту в кассе в любом отделение Украины.

Заказывайте звонком непосредственно в отделении. С карты можно снять валюту в кассе в любом отделение Украины.Заказывайте звонком непосредственно в отделении. vadymbanker Повідомлень: 781 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 07:25 Crop Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси AVolkov Повідомлень: 3 З нами з: 25.01.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 січ, 2023 12:24 AVolkov написав: Crop Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси

Полный бред. Скорее как раз наоборот Полный бред. Скорее как раз наоборот Hostage33 Заблокований Повідомлень: 5 З нами з: 23.01.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41 Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт? candidat Повідомлень: 1132 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45 candidat написав: Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт? Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?

Будет

У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн. БудетУ ощАда есть свой р2р, без овера в опердн. Amethyst

Повідомлень: 3624 З нами з: 05.05.21 Подякував: 236 раз. Подякували: 663 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05 Amethyst написав: candidat написав: Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт? Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?

Будет

У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн. БудетУ ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.

В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?

Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).



А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет? В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет? candidat Повідомлень: 1132 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 15:09 candidat написав:

А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет? А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?

Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.

Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня Alien Повідомлень: 1370 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 355 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 15:15 candidat написав: Amethyst написав: candidat написав: Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт? Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?

Будет

У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн. БудетУ ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.

В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?

Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).



А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет? В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?

угу, на социалки на пополняшки р2р и СЭП может быть комисс!

Ощад на своих р2р честно указ комис до подтверждения. Иногда есть 5грн..

За само сдергивание сторонним р2р у банки-донора может быть комис (см. их тарифы)



СЭП зачисляют нашару... Вот шось я тут засумнівався

На кредитку було точно без коміс А от на картки типа соціальних чи под депо (з шаровим обналом) може бути коміс (до 1%) на зарах-ня угу, на социалки на пополняшки р2р и СЭП может быть комисс!Ощад на своих р2р честно указ комис до подтверждения. Иногда есть 5грн..За само сдергивание сторонним р2р у банки-донора может быть комис (см. их тарифы)СЭП зачисляют нашару... Вот шось я тут засумнівавсяНа кредитку було точно без комісА от на картки типа соціальних чи под депо (з шаровим обналом) може бути коміс (до 1%) на зарах-ня Amethyst

Повідомлень: 3624 З нами з: 05.05.21 Подякував: 236 раз. Подякували: 663 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лют, 2023 15:17 Alien написав: candidat написав:

А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет? А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?

Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.

Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня

А які картки(пакети) ви зараз юзаєте? Думаю повернутися в ощАд А які картки(пакети) ви зараз юзаєте? Думаю повернутися в ощАд Amethyst

Повідомлень: 3624 З нами з: 05.05.21 Подякував: 236 раз. Подякували: 663 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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