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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 січ, 2023 11:47
Blumhen написав:
Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
Поділится досвідом, як?
З дуже гарних часів зависли там депозити на обох валютах. Дзвоню на гарячку, якась перелякана тьотя відповіла, що можу зняти, але в відділені, де був відкрит депозит, на крайняк - в межах області.Хоча в мене була автопролонгація. На телезі - функция замовлення недоступна, ходіть, чекайте, коли гроші з.являться, колись пощастить.
Ну і на самому сайті відповідь
Так, можете, при наявності готівкової валюти в касі банку. Проте зараз у зв’язку з введенням карантину та через припинення авіаперевезень готівкова валюта в доларах доставляється в Україну з затримкою. Валюта в євро є у наявності. У разі відсутності в касі банку готівки в доларах, Ви можете отримати вклад в гривневому еквіваленті або здійснити конвертацію коштів в евро, або дочекатись врегулювання ситуації з доставкою готівково доларів в Україну та отримати кошти у валюті розміщення вкладу. Якщо ви вирішите зачекати, щоб не втратити дохід, який ви отримували по депозиту, пропонуємо Вам перерозмістити кошти на більш короткий термін або скористатись послугою «Мобільні заощадження».
Але в них зручний графік роботи.
С карты можно снять валюту в кассе в любом отделение Украины.
Заказывайте звонком непосредственно в отделении.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 07:25
Crop Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:24
AVolkov написав:Crop
Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси
Полный бред. Скорее как раз наоборот
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41
Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?
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candidat
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45
candidat написав:
Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?
Будет
У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.
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Amethyst
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05
Amethyst написав: candidat написав:
Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?
Будет
У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.
В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?
Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).
А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?
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candidat
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:09
candidat написав:
А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?
Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.
Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня
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Alien
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:15
candidat написав: Amethyst написав: candidat написав:
Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?
Будет
У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.
В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?
Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).
А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?
угу, на социалки на пополняшки р2р и СЭП может быть комисс!
Ощад на своих р2р честно указ комис до подтверждения. Иногда есть 5грн..
За само сдергивание сторонним р2р у банки-донора может быть комис (см. их тарифы)
СЭП зачисляют нашару... Вот шось я тут засумнівався
На кредитку було точно без коміс
А от на картки типа соціальних чи под депо (з шаровим обналом) може бути коміс (до 1%) на зарах-ня
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Amethyst
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:17
Alien написав: candidat написав:
А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?
Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.
Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня
А які картки(пакети) ви зараз юзаєте? Думаю повернутися в ощАд
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Amethyst
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:48
Amethyst написав:
А які картки(пакети) ви зараз юзаєте? Думаю повернутися в ощАд
Щодо зарахування на соціалку СЕП - наразі не скажу але до війни було 100% безкоштовно. Коли отримував допомогу по безробіттю - докидував СЕПом свої до цілої сотні щоб одразу зняти в банкоматі в нуль.
Щодо повернення в Ощад - не знаю - цікавого нічого не бачу. Особисто я наразі юзаю виключно Море і виключно через #зеленелайно. Якраз ліміта на 2 платежа в місяць вистачає. А гашу СЕПом
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Alien
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