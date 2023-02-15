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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
42%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:47

Re: Ощадбанк

Blumhen написав:
Не слушайте дилетантов. Всё хорошо заказывается.
Поділится досвідом, як?
З дуже гарних часів зависли там депозити на обох валютах. Дзвоню на гарячку, якась перелякана тьотя відповіла, що можу зняти, але в відділені, де був відкрит депозит, на крайняк - в межах області.Хоча в мене була автопролонгація. На телезі - функция замовлення недоступна, ходіть, чекайте, коли гроші з.являться, колись пощастить.
Ну і на самому сайті відповідь
Так, можете, при наявності готівкової валюти в касі банку. Проте зараз у зв’язку з введенням карантину та через припинення авіаперевезень готівкова валюта в доларах доставляється в Україну з затримкою. Валюта в євро є у наявності. У разі відсутності в касі банку готівки в доларах, Ви можете отримати вклад в гривневому еквіваленті або здійснити конвертацію коштів в евро, або дочекатись врегулювання ситуації з доставкою готівково доларів в Україну та отримати кошти у валюті розміщення вкладу. Якщо ви вирішите зачекати, щоб не втратити дохід, який ви отримували по депозиту, пропонуємо Вам перерозмістити кошти на більш короткий термін або скористатись послугою «Мобільні заощадження».

Але в них зручний графік роботи.
С карты можно снять валюту в кассе в любом отделение Украины.
Заказывайте звонком непосредственно в отделении.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 07:25

Crop Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:24

  AVolkov написав:Crop Але є валютне питання, яке вирішується тут без альтернативи. Взагалі єдиний банк який купюри приймає будь-які, спробуйте збути не хрумкучу нову банкноту в тому ж Приваті. Так обслуговування не фонтан, залишилося ще з тих часів і є очевидні мінуси

Полный бред. Скорее как раз наоборот
Hostage33
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:41

Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:45

  candidat написав:Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?

Будет
У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05

  Amethyst написав:
  candidat написав:Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?

Будет
У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.

В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?
Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).

А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:09

  candidat написав:
А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?

Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.
Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:15

  candidat написав:
  Amethyst написав:
  candidat написав:Подскажите, если скинуть р2р-перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом другого банка, а потом пытаться в тот же день снимать через банкомат, то будет овердрафт?

Будет
У ощАда есть свой р2р, без овера в опердн.

В смысле, тянуть перевод с карты другого банка на карту Ощада сервисом Ощада? А комиссии со стороны Ощада не будет?
Попробовал оформить, но пока не подтверждать, так пишет, что комиссии нет, но, помнится, у каких-то банков были такие приколы типа перевод бесплатно, но зачисление с комиссией (или что-то типа того).

А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?

угу, на социалки на пополняшки р2р и СЭП может быть комисс!
Ощад на своих р2р честно указ комис до подтверждения. Иногда есть 5грн..
За само сдергивание сторонним р2р у банки-донора может быть комис (см. их тарифы)

СЭП зачисляют нашару... Вот шось я тут засумнівався :(
На кредитку було точно без коміс :) А от на картки типа соціальних чи под депо (з шаровим обналом) може бути коміс (до 1%) на зарах-ня
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:17

  Alien написав:
  candidat написав:
А если СЭП отправить из другого банка на счёт карты в Ощаде, то перевод засчитается день в день? И при снятии в банкомате овердрафта не будет?

Зарахується тим же днем і того ж дня можна знімати. Я сьогодні опів дев'ятого сепнув - о десятій вже СЕП був у ощаді, а по зарахованому у сепу оверу не буває.
Але СЕП на ощад краще відправляти у першій половині дня, бо відправлене по обіді Ощад через затики може зарахувати платіж і наступного дня

А які картки(пакети) ви зараз юзаєте? Думаю повернутися в ощАд :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:48

  Amethyst написав:А які картки(пакети) ви зараз юзаєте? Думаю повернутися в ощАд :)

Щодо зарахування на соціалку СЕП - наразі не скажу але до війни було 100% безкоштовно. Коли отримував допомогу по безробіттю - докидував СЕПом свої до цілої сотні щоб одразу зняти в банкоматі в нуль.
Щодо повернення в Ощад - не знаю - цікавого нічого не бачу. Особисто я наразі юзаю виключно Море і виключно через #зеленелайно. Якраз ліміта на 2 платежа в місяць вистачає. А гашу СЕПом
Alien
 
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