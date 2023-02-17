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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:01
candidat так, типу переказ наш сам безкоштовний, але ми використовуємо сторонній сервіс і він бере комісію - по суті аж ніяк не легше
Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:31
Re: Ощадбанк
Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:35
В середені Ненці р2р-перекази у валюті заборонені НБУ, тільки у грн.
Можна робити трансграничні р2р-перекази
А можна Свіфтом переказати на власні/родичів рахунки з коміс банка-посередника
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