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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:01

candidat так, типу переказ наш сам безкоштовний, але ми використовуємо сторонній сервіс і він бере комісію - по суті аж ніяк не легше
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:31

Re: Ощадбанк

Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.
valeriy59
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:35

  valeriy59 написав:Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.

В середені Ненці р2р-перекази у валюті заборонені НБУ, тільки у грн.
Можна робити трансграничні р2р-перекази :)
А можна Свіфтом переказати на власні/родичів рахунки з коміс банка-посередника
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:19

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  valeriy59 написав:Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.

В середені Ненці р2р-перекази у валюті заборонені НБУ, тільки у грн.
Можна робити трансграничні р2р-перекази :)
А можна Свіфтом переказати на власні/родичів рахунки з коміс банка-посередника
А как это свифтом, можно детальней?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:22

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:А как это свифтом, можно детальней?

Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит :)
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:35

  Amethyst написав:
  vadymbanker написав:А как это свифтом, можно детальней?

Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит :)
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)

и какая степень родства нужна для возможности перевода родычу ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:49

  J написав:
  Amethyst написав:
  vadymbanker написав:А как это свифтом, можно детальней?

Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит :)
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)

и какая степень родства нужна для возможности перевода родычу ?

На дядю (брат отца) можно отправить
Нужно свидетельства о рождении отца, дяди и себя. Приват справился с подобным, ощАд -- наврядли :)
Amethyst
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  #<1 ... 28293031
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