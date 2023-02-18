|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 02:01
candidat так, типу переказ наш сам безкоштовний, але ми використовуємо сторонній сервіс і він бере комісію - по суті аж ніяк не легше
-
AVolkov
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 25.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:31
Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.
-
valeriy59
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:35
valeriy59 написав:
Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.
В середені Ненці р2р-перекази у валюті заборонені НБУ, тільки у грн.
Можна робити трансграничні р2р-перекази
А можна Свіфтом переказати на власні/родичів рахунки з коміс банка-посередника
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:19
Amethyst написав: valeriy59 написав:
Скільки буде коштувати зараз переказ p2p з картки євро ощадбанка на карту для виплат євро приватбанка? І який зараз ліміт за 1 переказ? Картки в обох банках свої.
В середені Ненці р2р-перекази у валюті заборонені НБУ, тільки у грн.
Можна робити трансграничні р2р-перекази
А можна Свіфтом переказати на власні/родичів рахунки з коміс банка-посередника
А как это свифтом, можно детальней?
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 783
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:22
vadymbanker написав:
А как это свифтом, можно детальней?
Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:35
Amethyst написав: vadymbanker написав:
А как это свифтом, можно детальней?
Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)
и какая степень родства нужна для возможности перевода родычу ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5696
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:49
J написав: Amethyst написав: vadymbanker написав:
А как это свифтом, можно детальней?
Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)
и какая степень родства нужна для возможности перевода родычу ?
На дядю (брат отца) можно отправить
Нужно свидетельства о рождении отца, дяди и себя. Приват справился с подобным, ощАд -- наврядли
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Суб 18 лют, 2023 02:07
Amethyst написав: J написав: Amethyst написав:
[quote="5543206:vadymbanker"]А как это свифтом, можно детальней?
Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины, а дальше он вам все расскажет и.. удержит
Если перевод на счет родыча, то еще нужно добавить док-ты, подтверждающие родство (свид. о рождении, о браке)
и какая степень родства нужна для возможности перевода родычу ?
На дядю (брат отца) можно отправить
Нужно свидетельства о рождении отца, дяди и себя. Приват справился с подобным, ощАд -- наврядли
[/quote]Во время войны и заграницу прошло?
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 783
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 лют, 2023 08:11
vadymbanker написав:
Во время войны и заграницу прошло?
Ну взагалі то Amethyst не писав про перекази за межі України
Amethyst написав:
Операционисту даете реквизиты для свифта своего вал. счета в др. банке Украины
, а дальше...
адже платіж на рахунок в іншому банку України це все ж таки переказ в межах України (хоча кошти і йдуть між різними банками за кордоном).
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1386
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Citizen_D
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|