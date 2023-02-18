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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:26

  Ferlakur написав:, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,

валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?
J
 
Повідомлень: 5699
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:38

  J написав:
  Ferlakur написав:, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,

валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?

По тем же тарифам, что гривня.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4374
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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