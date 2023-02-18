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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 14:26
Ferlakur написав:
, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,
валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?
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Додано: Суб 18 лют, 2023 20:38
J написав: Ferlakur написав:
, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,
валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?
По тем же тарифам, что гривня.
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