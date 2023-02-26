Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 14:26
Ferlakur написав:
, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,
валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?
J
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Додано: Суб 18 лют, 2023 20:38
J написав: Ferlakur написав:
, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,
валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?
По тем же тарифам, что гривня.
Ferlakur
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Додано: Сер 22 лют, 2023 21:10
lel написав:
Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь.
СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/
их попустило?
Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
Сейчас перевыпускают карты киянина? Насколько знаю, у них проблемы большие. Совок был, совок и остался,немеряные зп у руководства, а банк ущербный.
Proofy
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Додано: Нед 26 лют, 2023 02:55
На вайбер пришло сообщение что нужно прийти в отделение на авторизацию.
Сейчас не в Украине и когда буду не знаю. Если не приходить какое то (какое?) время , будут какие то санкции ?
designarm
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Додано: Нед 26 лют, 2023 11:08
designarm написав:
На вайбер пришло сообщение что нужно прийти в отделение на авторизацию.
Сейчас не в Украине и когда буду не знаю.
Если не приходить какое то (какое?) время , будут какие то санкции ?
За всех не скажу. Мне три месяца назад приходило смс об актуализации данных.
Никуда не ходил. Каких-то изменений пока не заметил. Ощад24 и карты работают.
Djus
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Додано: Нед 26 лют, 2023 14:22
designarm написав:
Если не приходить какое то (какое?) время , будут какие то санкции ?
На период военного времени, скорее всего, никаких ограничений не будет. А в обічное время ограничения по счетам.
https://www.oschadbank.ua/actualization
Howl
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