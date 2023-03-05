lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь. СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило? Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
Сейчас перевыпускают карты киянина? Насколько знаю, у них проблемы большие. Совок был, совок и остался,немеряные зп у руководства, а банк ущербный.
Заканчивается в конце марта валютный депозит больше фонда думаю оставить фонд а остальную валюту перекинуть в рко или другой банк к сожалению имею печальный опыт 2014 года по дельте.Форумчане где вы валюту держите ? Матрац исключается живу у родичей
tzeery608 написав:Заканчивается в конце марта валютный депозит больше фонда думаю оставить фонд а остальную валюту перекинуть в рко или другой банк к сожалению имею печальный опыт 2014 года по дельте.Форумчане где вы валюту держите ? Матрац исключается живу у родичей