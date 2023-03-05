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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

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Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:26

  Ferlakur написав:, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,

валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:38

  J написав:
  Ferlakur написав:, Мы в кругу семьи в Привате тоже "актуализировали родинні зв'язки" и шлем с карты на карту, ,

валюту шлете? и сколько стоит отправка внутри привата?

По тем же тарифам, что гривня.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:10

  lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь.
СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило?
Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.

Сейчас перевыпускают карты киянина? Насколько знаю, у них проблемы большие. Совок был, совок и остался,немеряные зп у руководства, а банк ущербный.
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 02:55

Re: Ощадбанк

На вайбер пришло сообщение что нужно прийти в отделение на авторизацию.
Сейчас не в Украине и когда буду не знаю.
Если не приходить какое то (какое?) время , будут какие то санкции ?
designarm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 11:08

  designarm написав:На вайбер пришло сообщение что нужно прийти в отделение на авторизацию.
Сейчас не в Украине и когда буду не знаю.
Если не приходить какое то (какое?) время , будут какие то санкции ?

За всех не скажу. Мне три месяца назад приходило смс об актуализации данных.
Никуда не ходил. Каких-то изменений пока не заметил. Ощад24 и карты работают.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 14:22

Re: Ощадбанк

  designarm написав:Если не приходить какое то (какое?) время , будут какие то санкции ?
На период военного времени, скорее всего, никаких ограничений не будет. А в обічное время ограничения по счетам.
https://www.oschadbank.ua/actualization
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:30

Заканчивается в конце марта валютный депозит больше фонда думаю оставить фонд а остальную валюту перекинуть в рко или другой банк к сожалению имею печальный опыт 2014 года по дельте.Форумчане где вы валюту держите ? Матрац исключается живу у родичей
tzeery608
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:41

  tzeery608 написав:Заканчивается в конце марта валютный депозит больше фонда думаю оставить фонд а остальную валюту перекинуть в рко или другой банк к сожалению имею печальный опыт 2014 года по дельте.Форумчане где вы валюту держите ? Матрац исключается живу у родичей

Валюту сейчас не держат, ее каруселят)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:11

  tzeery608 написав:Заканчивается в конце марта валютный депозит больше фонда думаю оставить фонд а остальную валюту перекинуть в рко или другой банк
сейчас же нету цифры "больше фонда".
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:12

  lloydbanksua написав:
  tzeery608 написав:Заканчивается в конце марта валютный депозит больше фонда думаю оставить фонд а остальную валюту перекинуть в рко или другой банк к сожалению имею печальный опыт 2014 года по дельте.Форумчане где вы валюту держите ? Матрац исключается живу у родичей

Валюту сейчас не держат, ее каруселят)
а родичей держат,
но только надьожных
flysoulfly
 
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