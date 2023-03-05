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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:21
Я в отпуске скоро обратно за пределы неньки не знаю когда вернусь и родичей надёжных недосчиталась когда приехала вопрос устоит ли Ощадбанк форс-мажор всё-таки
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tzeery608
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