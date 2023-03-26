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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:21

Re: Ощадбанк

Я в отпуске скоро обратно за пределы неньки не знаю когда вернусь и родичей надёжных недосчиталась когда приехала вопрос устоит ли Ощадбанк форс-мажор всё-таки
tzeery608
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:32

  tzeery608 написав:Я в отпуске скоро обратно за пределы неньки не знаю когда вернусь и родичей надёжных недосчиталась когда приехала вопрос устоит ли Ощадбанк форс-мажор всё-таки
понятно, что устоит.
И в стране пока даже некоторый переизбыток наличной валюты. Покупателей не хватает.

И форсмажор - это полноценная ядерная война рф с NATO.
а остальное, в экономике и финансах, - это теперь уже обыденная рутина, еще на год так точно, или на 3-5-...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:13

Re: Ощадбанк

Цифрова картка АТБ (тариф, скорее всего, "Моя картка")
https://www.oschadbank.ua/cifrova-kartka-atb
Howl
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  #<1 ... 30313233
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