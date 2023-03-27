|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:21
Re: Ощадбанк
Я в отпуске скоро обратно за пределы неньки не знаю когда вернусь и родичей надёжных недосчиталась когда приехала вопрос устоит ли Ощадбанк форс-мажор всё-таки
Додано: Нед 05 бер, 2023 23:32
понятно, что устоит.
И в стране пока даже некоторый переизбыток наличной валюты. Покупателей не хватает.
И форсмажор - это полноценная ядерная война рф с NATO.
а остальное, в экономике и финансах, - это теперь уже обыденная рутина, еще на год так точно, или на 3-5-...
Додано: Нед 26 бер, 2023 19:13
Re: Ощадбанк
Цифрова картка АТБ (тариф, скорее всего, "Моя картка")
Додано: Пон 27 бер, 2023 00:38
Она только цифровая? Мне говорили на горячке есть физическая и в отделении тоже (правда обычная - желая).
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:57
Я клиент Ощадбанка уже несколько лет. Доверяю этому банку, потому что за все годы пользования их услугами не возникало никаких неприятных ситуаций. Техническая поддержка реагирует на запросы оперативно. Очень удобно пользоваться приложением. А еще решили купить авто, в наше время – это очень необходимо. Собственных средств на машину не хватает, решили взять кредит в Ощадбанке
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:07
|