RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:21

Re: Ощадбанк

Я в отпуске скоро обратно за пределы неньки не знаю когда вернусь и родичей надёжных недосчиталась когда приехала вопрос устоит ли Ощадбанк форс-мажор всё-таки
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:32

  tzeery608 написав:Я в отпуске скоро обратно за пределы неньки не знаю когда вернусь и родичей надёжных недосчиталась когда приехала вопрос устоит ли Ощадбанк форс-мажор всё-таки
понятно, что устоит.
И в стране пока даже некоторый переизбыток наличной валюты. Покупателей не хватает.

И форсмажор - это полноценная ядерная война рф с NATO.
а остальное, в экономике и финансах, - это теперь уже обыденная рутина, еще на год так точно, или на 3-5-...
flysoulfly
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 13.01.09
Подякував: 768 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:13

Re: Ощадбанк

Цифрова картка АТБ (тариф, скорее всего, "Моя картка")
https://www.oschadbank.ua/cifrova-kartka-atb
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 08.03.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 00:38

  Howl написав:Цифрова картка АТБ (тариф, скорее всего, "Моя картка")
https://www.oschadbank.ua/cifrova-kartka-atb

Она только цифровая? Мне говорили на горячке есть физическая и в отделении тоже (правда обычная - желая).
demichh
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 09.12.10
Подякував: 148 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:57

Я клиент Ощадбанка уже несколько лет. Доверяю этому банку, потому что за все годы пользования их услугами не возникало никаких неприятных ситуаций. Техническая поддержка реагирует на запросы оперативно. Очень удобно пользоваться приложением. А еще решили купить авто, в наше время – это очень необходимо. Собственных средств на машину не хватает, решили взять кредит в Ощадбанке https://www.oschadbank.ua/credit/na-nove-avto. У них достаточно выгодные условия кредитования, можно подобрать удобные условия погашения.
Zulian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 12.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:07

  Zulian написав:Очень удобно пользоваться приложением.

Приложение платное, поэтому не очень удобно.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, cohan, ingtrans, moveton, vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2529)
27.03.2023 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.