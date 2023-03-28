Я клиент Ощадбанка уже несколько лет. Доверяю этому банку, потому что за все годы пользования их услугами не возникало никаких неприятных ситуаций. Техническая поддержка реагирует на запросы оперативно. Очень удобно пользоваться приложением. А еще решили купить авто, в наше время – это очень необходимо. Собственных средств на машину не хватает, решили взять кредит в Ощадбанке https://www.oschadbank.ua/credit/na-nove-avto. У них достаточно выгодные условия кредитования, можно подобрать удобные условия погашения.
Пока лежал депозит, было бесплатно. После его закрытия в мае 22г, летом начали приходить сообщения о комиссии и увеличении минуса на счету. Поинтересовавшись в ОБ о причине сего действия, получил ответ - за пользование приложением (смотрел курс валют).
FinTech написав:Приложение платное, поэтому не очень удобно.
Не слышал о таком А как давно оно стало платным?
Пока лежал депозит, было бесплатно. После его закрытия в мае 22г, летом начали приходить сообщения о комиссии и увеличении минуса на счету. Поинтересовавшись в ОБ о причине сего действия, получил ответ - за пользование приложением (смотрел курс валют).
То вам скорее всего такой консультант попался, стажёр наверное Вам нужно обратить внимание на смс информирование и отключить его, чтобы долг не нарастал. Думаю так