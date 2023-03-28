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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 08:44
FinTech
Яку суму списують? Знимають 100 грн на рік за обслуговування рахунка, якщо не користуватись рахунком.
Хоча, зараз передивилась їх повідомлення, то пишуть, що будуть знімати щомісячно 100 грн. Пішла спілкуватися з горячкою.
Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43
FinTech написав: Zulian написав:
Очень удобно пользоваться приложением.
Приложение платное, поэтому не очень удобно.
У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.
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vadymbanker
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36
vadymbanker написав: FinTech написав: Zulian написав:
Очень удобно пользоваться приложением.
Приложение платное, поэтому не очень удобно.
У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.
Вже три роки не використовую Ощадбанк,як по гривні без комісії вийти окрім депозита на 3 місяці
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