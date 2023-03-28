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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
4
2- Погане. Некомпетентне.
15%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
8%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:44

FinTech
Яку суму списують? Знимають 100 грн на рік за обслуговування рахунка, якщо не користуватись рахунком.
Хоча, зараз передивилась їх повідомлення, то пишуть, що будуть знімати щомісячно 100 грн. Пішла спілкуватися з горячкою.
Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна.
Blumhen
 
Повідомлень: 9
З нами з: 16.01.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:43

Re: Ощадбанк

FinTech написав:
  Zulian написав:Очень удобно пользоваться приложением.

Приложение платное, поэтому не очень удобно.
У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.
vadymbanker
 
Повідомлень: 784
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:36

Нагадайте

  vadymbanker написав:
FinTech написав:
  Zulian написав:Очень удобно пользоваться приложением.

Приложение платное, поэтому не очень удобно.
У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.

Вже три роки не використовую Ощадбанк,як по гривні без комісії вийти окрім депозита на 3 місяці
sens
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Повідомлень: 13138
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
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  #<1 ... 31323334
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