FinTech Яку суму списують? Знимають 100 грн на рік за обслуговування рахунка, якщо не користуватись рахунком. Хоча, зараз передивилась їх повідомлення, то пишуть, що будуть знімати щомісячно 100 грн. Пішла спілкуватися з горячкою. Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна.
Blumhen написав:FinTech Яку суму списують? Сплата за надходження грошей 7 грн, відключити не можна.
7грн/мес до прихода в ОБ - 14грн за 2 мес зачисления средств не было (ну разве что разово в день окончания депо - тело и %)
Bosstone написав:FinTech то у вас платное смс-информирование, надо перевести на бесплатое информирование (пуш или на эл.почту)
возможно, но изначально в ОБ просил отключить смс уведомления
vadymbanker написав:У меня бесплатное, так как перешел на пуши(информирование по транзакциям), очень удобно.
не было транзакций после закрытия депо
Nav777 написав:То вам скорее всего такой консультант попался, стажёр наверное Вам нужно обратить внимание на смс информирование и отключить его, чтобы долг не нарастал. Думаю так
не исключено, что такой сотрудник банка, но в таком случае, это же просто дичь при нем приложение было удалено, дабы за него "не бралась плата"... при посещении мне было обещано, что плата больше не будет взыматься но чувствую надо посетить их и поинтересоваться, не стал ли я должником-миллионером 😆
lel написав:Заканчиваются у пенсов по сроку карты киянина. Хотят перевыпустить. Просят помочь. СМС информирование за 10грн подключат снова? Или после штрафа АМКУ https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/31/681130/ их попустило? Остались ли в этом банке карточные тарифы без платы за СМС информирование? Для входа в ОщАд24. Просто увидеть начисление подарков к празднику от Кличко. Пересмотрел все тарифы: Мій Кофорт, Мій Рахунок, Моя Картка - у всех СМС информирование За умовами згідно Загальних тарифів СМС - 10грн, Вайбер 7. Пуши -бесплатно.
Сейчас перевыпускают карты киянина? Насколько знаю, у них проблемы большие. Совок был, совок и остался,немеряные зп у руководства, а банк ущербный.
Замовив, але так і не отримав. Виплати від Кличко стали надходити на пенсійні карти Привата. Безкоштовний проїзд в міському транспорті пенсіонерам не потрібен.